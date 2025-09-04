バレーボール男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が３日、東京・有明アリーナで行われ、世界ランキング５位の日本は同１５位のブルガリアに接戦の末３―２で勝利した。第１セットに高橋藍（サントリー）のスーパープレーが飛び出した。１５―１０の場面で、相手の強烈なスパイクをリベロの小川智大（サントリー）がなんとか拾い上げるも、ボールはコートサイドに構えるカメラマンらの近くへ。