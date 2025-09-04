女優・モデルの中条あやみ（28歳）が9月3日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで行われた「『KATE』×『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』初共創アトラクション オープニングセレモニー」に登壇した。グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は、9月5日〜11月3日の期間限定で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが主催するイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」において、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと共創