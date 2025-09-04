女優・モデルの中条あやみ（28歳）が9月3日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで行われた「『KATE』×『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』初共創アトラクション オープニングセレモニー」に登壇。“ユニバの思い出”を語った。今回、会見に登壇した「KATE」のブランドミューズである中条。関西出身の中条は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて「学生時代は年パスを持っていて、放課後に多いときは週5で来ていました」と