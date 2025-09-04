◆米大リーグパイレーツ９―７ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、２年連続の「ヒリヒリする」９月初戦でド軍通算１００本塁打を達成した。「１番・ＤＨ」で先発出場の敵地・パイレーツ戦で３回に４６号ソロ。７試合ぶりの一発は自己＆球団最速を更新する打球速度１９３キロ超の“光速アーチ”となった。チームは惜敗したが、約１か月