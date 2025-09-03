25-26シーズンのプレミアリーグの夏の移籍市場が閉幕した。支出のトップはディフェンディングチャンピオンのリヴァプール。ウーゴ・エキティケ、フロリアン・ヴィルツ、アレクサンデル・イサクとビッグネームを次々に獲得し、最終的に4億8290万ユーロを移籍市場に投じた。最終的に破談となったが、クリスタル・パレスのマーク・グエイ獲得を目指しており、彼を獲得できていれば総支出は5億ユーロを越えていたはずだ。次は今季のプ