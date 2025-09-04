◇ルヴァン杯準々決勝第1戦川崎F1―1浦和（2025年9月3日埼玉）川崎FのMF伊藤達哉が公式戦4戦連発弾でチームを危機から救った。敵地で浦和と対戦した準々決勝第1戦で1点を追う後半アディショナルタイム、ゴール左前でFWロマニッチからパスを受けると、トラップでシュートコースをつくって相手選手2人のど真ん中を打ち抜く右足の同点弾。J1での3試合連続ゴールに続いてネットを揺らし、1―1の引き分けに持ち込んだ。「最近