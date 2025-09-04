【ウィーン共同】イラン核合意を検証する国際原子力機関（IAEA）が3日、イランが生産を加速してきた濃縮度60％のウランの貯蔵量は不明だとの報告書をまとめた。6月のイスラエルと米国によるイラン核施設空爆後、イランがIAEAとの協力を一時停止し、IAEAは高濃縮ウランの残量について査察できていないためだとした。IAEAは5月の報告書で、60％ウランの貯蔵量が400キロ以上に増えたとしていた。60％は核兵器級の90％に接近する重