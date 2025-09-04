【パリ＝上地洋実】日本テレビ放送網とフランス・パリのルーヴル美術館は、２０２６年９〜１２月に東京・六本木の国立新美術館で「ルーヴル美術館展」（日本テレビ放送網、読売新聞社ほか主催）を開催することで合意した。日本テレビの杉山美邦会長とルーヴル美術館のロランス・デカール館長が２日、同美術館で契約書に調印した。美術館展では、「ルネサンス」をテーマに厳選された絵画や工芸品など約５０点を展示する。最大の