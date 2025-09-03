9月3日（水）九州アジアリーグ試合結果大分B-リングス1対3北九州下関フェニックス第17回戦別大興産スタジアム北 １０００１１０００｜３大 ０００１０００００｜１北九州下関：○中村ー拳士郎火の国：●松岡、伊藤陽、神田、山本ー久保田本塁打：中田第8号（北）昨日と同様北九州下関は初回に先制する。平間がセンターへのヒットを放ち出塁。続く薮はショートへの内野安打となり一、二塁。続く實松がレフトへの