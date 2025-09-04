【キーウ共同】ロイター通信は3日、最大射程約3千キロのウクライナ製新型巡航ミサイル「フラミンゴ」を製造する同国企業が、燃料の製造をデンマークで開始する予定だと報じた。ウクライナの防衛企業が国外に展開するのは初めてだとしている。ウクライナのゼレンスキー大統領は3日、デンマークを訪問し、北欧諸国やバルト3国との首脳会談に出席した。会談後、デンマークでミサイルと無人機の新工場が建設中だと明らかにした。