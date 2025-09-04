サッカーのU―23（23歳以下）アジア・カップ予選は3日、ヤンゴンで行われ、1次リーグB組の日本は初戦でアフガニスタンに3―0で快勝した。予選は4チームずつで11組に分かれ、各組1位と、2位のうち上位4チームが出場権を獲得。本大会には開催国のサウジアラビアを含めた計16チームが参加する。（共同）