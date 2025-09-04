報告「この周辺が高校生がクマに襲われた現場です」2日午後7時15分ごろ、岐阜県中津川市で、帰宅途中の高校1年の男子生徒がクマに頭と背中をひっかかれけがをしました。命に別状はないということです。現場は、住宅街も広がる場所で、近隣の小学校の児童は3日朝、保護者らの車で登校しました。猟友会古井忠義さん「（クマが）街に出てくるなんて珍しい」中津川市では今年4月以降、クマの目撃情報が31件寄せられていました。