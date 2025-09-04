ドラマにも出演中の俳優の清水尋也容疑者（26）が乾燥大麻を所持していたとして警視庁に逮捕されました。記者「警視庁の捜査員に連れられて俳優の清水尋也容疑者が出てきました」麻薬取締法違反の疑いで逮捕された清水尋也容疑者（26）。捜査関係者によると、清水容疑者は今年7月10日ごろ、東京・杉並区の自宅マンションで乾燥大麻を所持した疑いが持たれています。清水尋也容疑者「毎日、必死にアクションに臨んでいたんですけど