大学生と企業がコラボした、環境に配慮した傘がお披露目されました。3日に神奈川・横浜市で行われたのは、2027年に開催される国際園芸博覧会に向けたアップサイクル商品の発表会。そこで、神奈川大学「道用ゼミ」の学生とユニホームなどを作る企業「ダイイチ」がタッグを組み、環境に配慮した傘がお披露目されました。この傘の素材に使用されているのは布ではありません。リサイクル率の低い使用済みのお菓子などの紙パッケージや