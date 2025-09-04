ボートレース住之江の「吹田市制８５周年記念競走」は３日、３日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。三宅潤（４０＝大阪）は予選最終日も３、２着とまとめて８位で準優に駒を進めた。「直線は余裕あるしターン回りもスムーズ」と機も感触良好だ。今節のシリーズタイトルは「吹田市制８５周年記念」。吹田市出身の三宅は「前のこのタイトルの時は呼ばれず、縁があれば走りたいと思っていた」とニッコリ。「