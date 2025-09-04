ボートレース福岡の「公営レーシングプレス杯」は３日、予選３日目が行われた。進入から難解な２Ｒだったが、垂水悠（２３＝徳島）はインを死守しコンマ１７のトップスタートから逃げを決めて初白星。得点率５・２５で２３位と準優圏内に踏みとどまった。「自分の形にペラを叩いて良くなっている。回り足が良かったし、スタートしてからも分が良さそうだった」と軌道修正にも成功。「６枠の時はパンチを求めた調整も考える」