ボクシングの４団体世界スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が、ＷＢＣ同級１位アラン・ピカソ（２５＝メキシコ）と１２月の対戦で合意していると米スポーツ専門放送局「ＥＳＰＮ」のサルバドール・ロドリゲス記者が２日（日本時間３日）に報じた。同記者は、ピカソをプロモートするメキシコ興行大手「サンフェル・プロモーションズ」のフェルナンド・ベルトランＣＥＯが明らかにしたとして、自身のＸにこうつ