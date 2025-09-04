ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」は３日、予選２日目が行われた。浜田亜理沙（３７＝埼玉）は８Ｒ、４コースからまくり差して白星を奪取した。初日メインの「江戸川選抜」では１号艇ながら渡辺優美に４コースから差されて４着。その借りをしっかり返す形となった。３戦２勝で予選折り返し。機の感触も「力強さが出てきて良くなっている。乗りやすい」と上向いている。