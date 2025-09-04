巨人・岡本和真内野手（２９）が３日のヤクルト戦（京セラ）で「４番・三塁」と４試合ぶりの４番復帰を果たし、４打数３安打２打点の活躍でチームの勝利に貢献した。岡本は初回の第１打席、無死三塁から左翼フェンス直撃の適時二塁打を放ち３点目を奪い取ると、２回の第２打席では二死一塁から左前打。さらには４回の第３打席で二死三塁から中前適時打を放ち、３打席連続安打の活躍を見せた。８月２９日の阪神戦（甲子園）で