災害はいつ起こるか分からない。そんな「もしも」に備えて、災害レスキューナースの辻直美さんは、外出中も必ず携帯しているグッズがあるそうです。大がかりな準備は大変でも、100円ショップのグッズなら手軽に揃えられる！今回は、プロが実際に愛用する100均防災グッズ3選をご紹介します。プロが愛用「外出時に携帯したい」100均グッズ左：緊急用呼子笛 110円／Seria右：LEDライトBLT 110円／DAISO中：方位磁石 オイルコンパス