女優・菅野美穂と俳優・赤楚衛二がダブル主演を務めた映画「近畿地方のある場所について」（8月8日公開）が、観客動員数100万人、興行収入14億円を突破した。 公開初日の8日〜11日の初週4日間で興行収入4.4億円、動員31.8万人を記録し、見事に「4」が並んだ本作らしい成績で最終興行成績20億円も視野に入る大ヒットスタートを切ったが、9月2日までには動員1,039,764人、興行収入1,404,877,820円を達成。ついに100万人動員を突破し