【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）は3日、イランが現在貯蔵する高濃縮ウランの量は不明だとする報告書をまとめたと明らかにした。6月のイスラエルと米国によるイラン核施設空爆後、査察ができていないことが理由だとした。