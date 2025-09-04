違法薬物密輸事件の関係先として警察の捜索を受け、サントリーホールディングス（ＨＤ）会長職を辞任した新浪剛史氏（６６）が３日、辞任後初めて記者会見した。「プロ経営者」として辣腕（らつわん）をふるってきた新浪氏は、混乱を招いたことを謝罪する一方、違法なサプリメントは所持も使用もしていないと繰り返し訴えた。（井芹大貴、石沢達洋）新浪氏は３日午後、経済同友会の代表幹事として月に２度実施する定例記者会見