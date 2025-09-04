統括団体ワールド・ボクシング（WB）のボリス・ファンデルフォルスト会長は3日、昨夏のパリ五輪のボクシング女子で性別を巡る騒動の中、優勝したイマネ・ヘリフ（アルジェリア）が世界選手権（4日開幕・英国）にエントリーしていないため、出場しない見通しを明らかにした。WBは女子の出場に性別確認のための遺伝子検査を義務化。ヘリフはこの決定の無効を求め、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴した。（ロイター＝共同）