オウム真理教の後継団体「アレフ」に対する再発防止処分の継続が決定しました。公安審査委員会が決定したアレフに対する再発防止処分は9月21日から6カ月間、全国16の教団施設の使用が制限されるほか、金品などの贈与を受けることが禁止されます。また、今回の決定ではオウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚の次男について、公安調査庁の請求を踏まえてアレフの「役職員」として新たに認定しましたが、「代表者」とは