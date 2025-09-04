下水道工事などを早く行うよう働きかけた見返りに、商品券20万円分を受け取ったとして、神奈川県小田原市の環境部長が逮捕されました。警察によりますと、収賄の疑いで逮捕された小田原市の環境部長、樋口肇容疑者は下水道の延伸工事やゴミを集める場所をめぐって、市の担当者に働きかけた見返りに、市内にある建設会社の幹部から去年8月と今年2月に商品券、合わせて20万円分を受け取った疑いが持たれています。樋口容疑者は市内の