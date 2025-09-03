キリンビバレッジは、老人ホームなど介護サービスを展開するALSOKと、9月から1ヵ月間、全国8都市10施設の高齢者施設入居者を対象に機能性表示食品の「おいしい免疫ケア」を提供する取り組みを開始した。8月29日に、提供先の施設を代表してホームステーション石神井公園においてALSOK担当者、施設長、キリンビバレッジ担当者が登壇し、同取り組みの概要や実施に至った背景を発表した。今年の夏は、「早期化」「高温化」「長期化」が