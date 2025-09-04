ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」は３日、予選２日目が行われた。高憧四季（２５＝大阪）は２Ｒで２コースまくりで１着。９Ｒでは６コースから２着に食い込み、初日５着からのリズムアップに成功した。気配も「乗り心地がついてきた。伸びも落ちている感じがないし、良かった」と上向き。後半９Ｒは風速８メートル、波高１５センチという厳しいコンディションの中、安定板装着で行