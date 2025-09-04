◆パ・リーグ楽天６―１１西武（３日・楽天モバイル）鮮やかな先制打だった。初回２死一、三塁。「５番・左翼」で先発出場した西武・渡部聖弥外野手がカットボールを捉えた打球は一瞬で三遊間を抜けた。先制の左前適時打。８月２７日・日本ハム戦（ベルーナＤ）以来１週間ぶりの打点に「積極的に打ちにいった結果が先取点につながった。次もがんばります」と気合をみなぎらせた。８月３１日に２３歳の誕生日を迎えた渡部聖。