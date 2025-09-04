◆パ・リーグ楽天６―１１西武（３日・楽天モバイル）「６番・二塁」で先発出場した西武・山村崇嘉内野手が３打数２安打４打点の大暴れを見せた。初回１点を先行しなお２死一、三塁の第１打席では、「直球を狙っていて、いいところに来て仕留められてよかった」と初球の直球を振り抜き右翼スタンド中段に飛び込む２号３ラン。３点リードに変わった３回１死、一、二塁では中前適時打を放って相手先発・早川をマウンドから引