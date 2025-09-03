◆ソフトバンク7―1オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの大関友久投手（27）が6回1失点と好投した。球団20年ぶりの「10勝カルテット」の中で最多の勝ち星を12勝に伸ばした左腕は「フォームで相手打者と勝負できた」とうなずいた。「いいものが出せた試合だった」と振り返ったマウンド。最も手応えを感じた1球は2回2死満塁で、廣岡大志にカウント2―2から投じた5球目だった。球速は140キロ台前半。決して厳