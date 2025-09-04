3日午後4時20分ごろ、愛知県岡崎市の畑に焼け焦げた遺体があるのを通行人が見つけ、知人を通じて110番した。岡崎署によると、遺体は年齢、性別不明で、あおむけに倒れており、周りの雑草も燃えていた。体の大きさから、小学生以下の児童ではないとみられる。署は身元や死因を調べるとともに、事件と事故の両面で捜査する。