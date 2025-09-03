日本テレビ系ドラマ『良いこと悪いこと』(10月11日スタート、毎週土曜21:00〜)のキャスト13人が発表。間宮祥太朗と新木優子が、W主演を務めることが明らかになった。『良いこと悪いこと』キャストの13人このドラマは、同窓会で集まった小学校の等級制がタイムカプセルを開け、そこから6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムが発見されたことから始まる考察ミステリー。同級生の不審死が発生し、その犯人が誰か、またその目的を探っ