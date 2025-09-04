ハルク・ホーガンのドキュメンタリーをめぐり、ババ・ザ・ラブ・スポンジを遺族が提訴した。7月に他界した元人気レスラーのハルクと、ババの当時の妻であったヘザー・クレムの不倫の逢瀬を取り上げた「ビデオ・キルド・ザ・ラジオ・スター」を公開予定であるとババが発表していたことを受け、ハルクの息子ニックは、そこに無断使用した映像が含まれているため、そのドキュメンタリーが父の著作権や商標を侵害していると訴えている