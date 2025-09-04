◆パ・リーグ楽天６―１１西武（３日・楽天モバイル）７回途中から登板した西武・黒木優太投手が火消しに成功。楽天打線に傾きかけた流れを引き戻した。７点リードの７回からは３番手・山田がマウンドに上がったが、先頭から連打と四球で無死満塁とすると、鈴木大に満塁ホームランを被弾。次打者にも左前安打を許したところで降板となり、黒木がマウンドに向かった。３点差に詰め寄られなお無死一塁からの登板となったが、