画像は集英社の作品ページ（https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-884649-1）より 【「キン肉マン」89巻】 9月4日 発売 価格：572円 【拡大画像へ】 集英社は、マンガ「キン肉マン」の89巻を9月4日に発売する。価格は572円。 本作はマンガ家ユニット・ゆでたまごによるバトルマンガ。TVアニメの最新シリーズ「キン肉マン