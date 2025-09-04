老朽化が進むプロ野球千葉ロッテの本拠地、ZOZOマリンスタジアム（千葉市美浜区）に関し、施設を所有する千葉市は4日、近隣の幕張メッセ駐車場に移転して新設する基本構想を策定、公表した。2034年の開業を目指し、市への経済効果を、30年間で計約1兆1500億円と見込んだ。7月から1カ月間実施したパブリックコメント（意見公募）の結果も反映した。コスト面などを考慮し従来と同じ屋外型を予定するが、パブリックコメントではド