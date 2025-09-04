1991（平成3）年9月4日、参議院の証券金融問題特別委員会の証人喚問が始まったこの日、議員面会所に白装束で月のマークにサングラスをかけた男が現れた。「怒りの抗議正義の味方月光仮面」などと記されたプラカードを持ち、「大蔵省・政治家・証券銀行業界のゆ着に正義のメスを！」などと書かれたビラをまいた。