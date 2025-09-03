水素で走るタクシーが東京都内を駆け巡ります。東京都は3日、官民連携で水素の利用をすすめるプロジェクト「TOKYO H2」を始めると発表しました。プロジェクトでは、水素で発電して走る燃料電池タクシーを2030年度までに約600台導入し、このうちトヨタは2025年度中に200台の導入を目指します。バスやトラックなどでも燃料電池車の導入をすすめ、2035年度に約1万台の導入をすることにしています。