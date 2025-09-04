中国・浙江省杭州市の飲食店が販売している1杯4万5000円の麺が話題だ。中国メディアの極目新聞が2日に伝えた。同店は過去に1杯558元（約1万1500円）の麺を販売して話題になったが、最近では新たに1888元（約3万9000円）、2188元（約4万5000円）、2208元（約4万6000円）の高額料理をメニューに追加し、注目を集めている。記事によると、2208元の麺の具材は、玉ねぎ、トマト、キャビア、ウナギ、赤エビ、小ぶりのアワビなど。2188元