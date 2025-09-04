現地９月３日、ミャンマーのトゥウンナ・スタジアムで開催されたU-23アジアカップ予選のグループB第１節で、U-22日本代表がU-22アフガニスタン代表と対戦した。今予選は、各組１位と各組２位の上位４チームが本大会に出場できるレギュレーションで、U-22日本代表はロス五輪世代の強化を目的として、対象となる20歳以下の選手でチームを編成。パリ五輪に続いてオリンピックを目ざすチームを率いる大岩剛監督のもと、初戦に臨ん