4日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比120円高の4万2130円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万1938.89円に対しては191.11円高。出来高は4182枚となっている。 TOPIX先物期近は3061ポイントと前日比7.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.11ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物