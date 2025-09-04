「高麗人参（こうらいにんじん）エキス入りのオリジナルドリンクが作れる」とうそを言い、500万円をだまし取ったとして男2人が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者職業不詳の高橋貴智容疑者（35）ら2人は去年、「高麗人参エキス入りのオリジナルドリンクが作れる」とうそを言って50代の女性から購入代金として500万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、女性は自らが経営している店でオリジナル