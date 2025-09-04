ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」は３日、予選２日目が行われた。深見亜由美（３３＝愛知）は２日目３Ｒ、インから逃げ切って白星ゲット。２０２４年２月から産休に入り、前節のとこなめで復帰した。その前節は１着なしで終わり、この日の１勝が休み明け初勝利となった。「とこなめは全然ダメだったので勝てて良かったです」と笑顔もはじけた。相棒の３７号機に関しても「エンジン