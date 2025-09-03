３日、レセプションに出席する外国首脳夫妻と共に、宴会ホールに入る習近平氏（前列右から２人目）と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人（向かって習氏の左奥）。（北京＝新華社記者／謝環馳）【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念レセプションが3日、北京の人民大会堂で開かれ、習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が重要演説を行った。