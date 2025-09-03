◆パ・リーグ楽天６―１１西武（３日・楽天モバイル）西武・与座海人投手が５回５安打２失点で６勝目を挙げた。味方打線から４点の援護をもらいマウンドに上がるも、「１アウトを取るのに必死になり過ぎて、対打者ではなく自分自身と戦ってしまった」と先頭に中前安打、続く辰己に７号２ランを浴び２点を失った与座。「初回の入り方は大反省」と肩を落としたが、「２回以降は上手く切り替えることができて、打者が嫌がるよう