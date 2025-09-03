ボートレース平和島のＧ?「開設７１周年記念トーキョー・ベイ・カップ」が４日に開幕する。豊田健士郎（２９＝三重）がエース候補の３４号機を引き当てた。現行エンジンは６月に使用開始。まだ３か月で機力相場は流動的だ。３４号機は２節前に組んだ作間章が「行き足と伸びがいい」と好評価。優勝戦４コースまくりでＶに導いた近況上昇機だ。前検の段階では「めっちゃ超抜って感じはなかった」と期待ほどの手応えはつかめな