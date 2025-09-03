巨人・田中将大投手（３６）が３日のイースタン・リーグのヤクルト戦（Ｇタウン）に先発し、５回６５球を投げ２安打無失点と好投した。田中将は初回から先頭・武岡に投じた２球目、１４２キロの直球を左翼へはじき返され二塁打を許すと、３番・山田の二ゴロで二死三塁。それでも４番・沢井を１４６キロの直球と低めのスプリットで三振に仕留めてピンチを切り抜けた。１点の援護を受けた２回は先頭・鈴木叶から三振を奪うなど