ボートレース平和島のＧ?「開設７１周年記念トーキョー・ベイ・カップ」が４日に開幕する。中村晃朋（３３＝香川）が前節Ｖ機をゲットした。前操者は服部幸男。前検の段階では「足の比較は分からなかった」と正味の舟足を把握することはできなかった。ただ、試運転で足併せをしたという萩原秀人は「晃朋くんにちぎられた。ターンで何艇身ていうレベルじゃないくらい置いて行かれた」と目を丸くしていた。その萩原も２連率３