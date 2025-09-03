巨人の桑田真澄二軍監督（５７）が３日、この日のイースタンリーグ・ヤクルト戦（Ｇタウン）で５回２安打無失点と好投した田中将大投手（３６）について言及した。桑田二軍監督は、田中将の登板に際して２つのテーマを設けたといい「一軍で右バッターのインサイドが甘くなる傾向が出てたので、インサイドはしっかり投げ切るっていうのが１点目。２点目はランナーがいないときはテンポよく投げること」と明かした。「偶然だと